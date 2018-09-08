На площади Куйбышева проходят гастрономический фестиваль и ярмарка мастеров

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Все желающие могут попробовать волжские деликатесы: осетр, домашний сыр, лепные пельмени, мед с местных пасек и много другого.В рамках работы тематической площадки «Сделано в Самаре» организована выставка-продажа изделий мастеров и ремесленников Самары иСамарской области.Для посетителей будут организованы мастер-классы по народным ремеслам, а также гастрономический лектори, передает пресс-служба администрации Самары.