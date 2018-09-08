На площади Куйбышева проходят гастрономический фестиваль и ярмарка мастеров
8 сентября 2018 17:38
114
бренды.
Все желающие могут попробовать волжские деликатесы: осетр, домашний сыр, лепные пельмени, мед с местных пасек и много другого.
В рамках работы тематической площадки «Сделано в Самаре» организована выставка-продажа изделий мастеров и ремесленников Самары и
Самарской области.
Для посетителей будут организованы мастер-классы по народным ремеслам, а также гастрономический лектори, передает пресс-служба администрации Самары.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
8 сентября 2018 17:51
Собравшихся поздравил Дмитрий Азаров. Социум
73
8 сентября 2018 17:44
С праздником Дружбы народов, а также с Днем города жителей и гостей ЭкоГрада «Волгарь» поздравил Дмитрий Азаров . Социум
109
8 сентября 2018 17:38
Все желающие могут попробовать волжские деликатесы: осетр, домашний сыр, лепные пельмени, мед с местных пасек и много другого. Социум
113
Здравоохранение
7 сентября 2018 17:04
Где будут проводиться исследования с последующим направлением цифровых изображений в специализированное учреждение. Здравоохранение
258
7 сентября 2018 12:43
Эпидемиологи настойчиво рекомендуют сделать прививку всем категориям населения. Здравоохранение
1055
7 сентября 2018 12:15
Центр посетил врио заместителя председателя правительства Самарской области - министра здравоохранения Геннадий Гридасов. Здравоохранение
443
Новости медицины
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
120
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
149
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
896
Туризм
5 сентября 2018 13:18
Предложения рассматривают в правительстве. Туризм
240
5 сентября 2018 09:26
Самыми популярными на отдыхе запросами в Интернете стали "ром" и "супермаркет", а дома — "пицца" и "кинотеатр". Туризм
195
4 сентября 2018 10:15
Решение было принято из-за того, что компания объявила об аннулировании всех своих туров с 4 июля. Туризм
238
Образование
7 сентября 2018 14:02
Выставка была приурочена к вековому юбилею университетского образования в регионе. Образование
201
6 сентября 2018 13:14
Дмитрий Азаров поздравил президента опорного университета Самарской области с присуждением почетного звания. Образование
279
5 сентября 2018 16:10
В школе придерживаются индивидуального подхода к обучению: ребята могут изучать предметы в разном темпе и на разных уровнях сложности, а после уроков выбрать... Образование
542
Культура
8 сентября 2018 11:43
В 15.00 начнут свою работу интерактивные площадки. Культура
235
8 сентября 2018 11:17
Гостей доставят бесплатные автобусы. Культура
148
7 сентября 2018 18:16
Министерство культуры Российской Федерации поддерживает инициативу Самарской области и намерено привлечь к реализации проекта лучшие музейные силы страны. Культура
200
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
224
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1198
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1416
Видео
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
305
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
469
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
925
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1642
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1103
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
2042
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
478
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1403
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
994
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1081
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1049
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
787
Мероприятия