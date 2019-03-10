На площади Куйбышева в самом разгаре Масленица

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Яркие фотозоны для детей и взрослых.Гастрономические изыски на площади Куйбышева представлены ведущими компаниями Самары и Самарской области под эгидой бренда «Сделано в Самаре». Гастрономический фестиваль работает до 17.00.Город мастеров на площади Куйбышева. Здесь каждый сможет найти сувенир на любой вкус.Площадь Куйбышева - центральную площадку Масленичных гуляний посетила глава Самары Елена Лапушкина.На малой масленичной сцене спектакли и театрализованные представления в исполнении театров «Витражи», «Лукоморье», Самарский областной театр кукол; концерт детских коллективов.На центральной сцене выступают лучшие профессиональные творческие коллективы города и области. Скоро на сцену выйдут известные российские исполнители Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, передает пресс-служба горадминистрации