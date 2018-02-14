На площади Куйбышева организована творческая программа для детей и родителей «Самарская Масленица»

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Традиционно центральной площадкой праздничных событий станет площадь имени В.В.Куйбышева. В течение трех дней (с пятницы по воскресенье, с 16 по 18 февраля) на площади имени В.В.Куйбышева организована творческая программа для детей и родителей «Самарская Масленица», в рамках которой представлены увлекательные игровые программы в традициях русских народных сказок, организована работа усадьбы Деда Мороза и Весны. Гостей программы ждет увлекательное путешествие со сказочными персонажами, а в доме Деда Мороза посетители проекта встретятся с хозяином усадьбы Дедом Морозом, Снегурочкой и Весной. В театрализованной форме Самарский Дед Мороз передаст свои полномочия солнечной Весне.Рядом со входом в усадьбу будет работать сцена-«балаган», на которой пройдут концертно-игровые программы и кукольные спектакли для детей. Программа будет проводиться с 12.00 до 20.00, перерыв для поддержания чистоты и порядка – с 16.00 до 17.00.Для маленьких гостей вдоль усадьбы Самарского Деда Мороза будет установлен городок детских деревянных аттракционов: качели-лодка, карусель, расписные качели «Ложки». Также здесь размещаются объекты для фотографирования «Богатырские сапоги» и «Сковорода».Самым заметным объектом площади имени В.В.Куйбышева станет арт-конструкция «Маслена», оформленная в традиционном масленичном стиле. По периметру площадки будут размещены декоративно оформленные «избушки» для бесплатного угощения блинами и чаем гостей праздника. Одно из украшений площади - арт-объект «Самарскiй самоваръ» высотой 4 метра, установленный на сценическом подиуме. Здесь костюмированные персонажи проведут веселые игровые программы, а гости праздника смогут посоревноваться в исполнении частушек и народных песен.Все участники народных гуляний смогут посетить зону для фотографирования «Масленичные забавы».На выставке-ярмарке «Город мастеров» свои умения покажут мастера народных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного творчества. Для этого на площади будут установлены 50 торговых павильонов, в которых представлены виды народных ремесел - резьба по дереву, изделия из соломки, лозоплетение, глиняная и вязаная игрушка, обереговая кукла, кружевоплетение, гончарное ремесло, игрушкиручной работы, роспись по дереву и ткани, керамика, ткачество. В работе ярмарки примут участие более 120 мастеров из городов Самара, Чапаевск, Сызрань, Похвистнево, Бугуруслан, Ульяновск. На площадке «Города мастеров» в шатрах «Март», «Апрель», «Май» пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Будет организована площадка рукоделия «Вяжем солнце», площадка-презентация резьбы по дереву «Деревянные кружева Самары». По заднему фасаду павильонов ярмарки на баннерах будет организована выставка иллюстраций русских сказок самарского художника Олега Рамодина.На центральной сцене выступят лучшие профессиональные творческие коллективы города и области: Государственный Волжский русский народный хор имени П.М.Милославова, театр народной песни «Добро», группа «Лаборатория музыки», фольклорные и эстрадные исполнители, артисты цирка. Состоится творческое соревнование между проектами: программой «Играй, гармонь» (Первый канал, Новосибирск-Москва) и фестивалем «Душа баяна». Возглавит арт-баттл заслуженный артист Самарской области Сергей Войтенко. Также на сцене пройдет шоу русских богатырей.Традиционно в этот день пройдут русские народные забавы: «бой на подушках», гиревой аттракцион, перетягивание каната, ходьба на ходулях, подъем на столб с призами, вождение хороводов. На площадке аттракционов гости праздника проверят свою ловкость в играх «Гигантские перчатки», «Лошадки», «Футбол», «Тяни-толкай». Продолжают свою работу аттракцион «Горка» и ледовые катки. На прежнем месте жители и гости города увидят световое панно «САМАРА».Кроме того, с 12.00 до 14.00 18 февраля праздничные гуляния будут организованы и на пл. Кирова. В программе мероприятия – работа спортивных и игровых площадок, а также концерт творческих коллективов района.Обращаем внимание, что в целях обеспечения безопасности гостей мероприятия вход на площадь будет осуществляться через металлодетекторы, размещенные по ул. Красноармейской, ул.Чапаевской, ул.Вилоновской. Движение транспорта будет временно ограничено 18 февраля 2018 года с 08.00 до 18.00 по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской; по ул. Шостаковича от ул.Чапаевской до ул. Фрунзе, сообщает пресс-служба облправительства.