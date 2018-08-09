На пешеходной улице Куйбышева в выходные жителей и гостей города ждет насыщенная культурно-развлекательная программа
9 августа 2018 16:06
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11 августа:
14.00 - Самарский областной художественный музей (ул. Куйбышева, 92) организует мастер-класс по печати на одежде. Любой желающий может сделать свою вещь уникальной - нанести индивидуальный узор на платье, майку, платок и другие вещи из личного гардероба. Техника нанесения называется верховая набойка - рисунок надолго остается ярким и не стирается. Одежду для участия в мастер-классе необходимо принести с собой.
18.00 – 21.00 – поэтический баттл «Вы ко мне писали?», литературно-экологическая викторина «ЭкоУмники», классические шарады «Алфавитка», беспроигрышная лотерея «КиноФайл», громкие чтения «От классиков до современников», акция «Открытый микрофон» (сквер «Три вяза – пересечение улиц Куйбышева и Некрасовской»).
19.00 – 21.00 – выступление группы «Джаз Вояж» (ул. Куйбышева, 68/70).
19.00 – 21.00 – работа ретро-зоны «Улица Дворянская» (ул.Куйбышева,95).
19.00 – 22.00 - мастер-класс и открытая тренировка по жонглированию (ул.Ленинградская).
19.30 – 22.00 - шоу бразильских барабанов (пересечение улиц Куйбышева и Красноармейской).
19.30 – 22.00 – выступление танцевального коллектива «Бруклин» (пересечение улиц Куйбышева и Ленинградской).
19.30 – 23.00 – выступление танцевального коллектива «Danse&Live» (ул.Куйбышева, 103).
19.30 – 22.00 - выступление танцевального коллектива PL'as (улица Ленинградская).
19.00 – 21.00 - «Книжное казино» и поэтические чтения (ул.Куйбышева,113).
19.30 – 20.00 – концертная программа АртГруппы «SOLLI» (пересечение ул.Куйбышева,131).
20.00 – 21.00 – сольный концерт Гульнары Божиной (руководитель театра песни «Волжская Русь») с концертными номерами театра народного танца «Вертепляс» (пересечение ул. Куйбышева,131).
До 3 сентября было принято решение в качестве эксперимента сделать улицу Куйбышева пешеходной по выходным дням. Окончательное решение оставить ли улицу пешеходной примут сами жители.
Важно отметить, что ограничение движение по ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Красноармейская не распространяется на спецмашины (полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, центра медицины катастроф), дорожно-эксплуатационную технику, транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также транспортные средства для оказания ритуальных услуг. Граждане, проживающие в зоне ограничения движения, на своих транспортных средствах также смогут проезжать к месту жительства. Въезд и выезд будут осуществляться через ул. Некрасовская со стороны ул. Фрунзе, передает пресс-служба администрации Самары.
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