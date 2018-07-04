На первом джазовом концерте в Струковском саду выступило трио SHALOSH (Израиль)

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4 го июля на первом концерте выступило трио SHALOSH (ИЗРАИЛЬ)Трио «Shalosh» – настоящий израильский феномен джазовой музыки. Следуя по стопам великого Авишая Коэна, соединяя в своем творчестве ближневосточные мотивы с импровизационным началом, Shalosh прочно обосновались в лайн-апах европейских джазовых фестивалей.Несмотря на формат классического джазового трио (фортепиано, бас и барабаны) и глубокие корни участников в джазе и импровизированной музыке, музыка SHALOSH имеет свой собственный путь и создает уникальный и увлекательный синтез из таких разнообразных жанров, как рок, классическая, электронная, африканская и ближневосточная музыка.SHALOSH стремятся создавать музыку, которая является одновременно доступной и сложной, оставляя открытой дверь для как можно более широкой аудитории, стремясь сломать стену непонимания, которую может создать интеллектуальная музыка.