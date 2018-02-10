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Новости /  Общество /  Социум  

На параде 9 мая Минобороны покажет БМПТ «Терминатор»

10 февраля 2018 18:09
298
Ранее сообщалось, что она уже прошла испытания во время боев в Сирии.
Как информирует РБК, на Параде Победы 9 мая 2018 года публике будет представлена боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которая уже прошла испытания боями в Сирии. Об этом рассказал заместитель министра обороны Юрий Борисов во время посещения Уралвагонзавода.

«Также нужно не испортить нам праздник 9 мая: вовремя подготовить все праздничные машины. Будет новинка, надо показать боевую машину поддержки танков (БМПТ)», — цитирует Борисова «Интерфакс». По его словам, Минобороны будет ежегодно закупать по 200 новых танков различных модификаций. «Задача одна — выполнить все задачи по государственному оборонному заказу», — пояснил он.

Ранее об участии «Терминаторов» в параде рассказал «Интерфаксу» информированный источник.

В августе 2017 года Минобороны и Уралвагонзавод подписали контракт о поставке БМПТ в российскую армию. «Впервые в интересах Сухопутных войск закупается боевая машина поддержки танков, созданная Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения», — сказал тогда Борисов. Начало поставок «Терминаторов» в Минобороны запланировано на начало марта.

БМПТ «Терминатор» участвовали в масштабных военных учениях «Запад-2017» в октябре прошлого года. В сентябре того же года главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения («Уралтрансмаш», входит в УВЗ) Андрей Терликов рассказал, что БМПТ «Терминатор» уже прошла испытание боями в Сирии. «БМПТ была опробована в боевых условиях в Сирии, не было оснований транспортировать ее туда для участия в парадах, она участвовала в боях против ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещена в России. — РБК)», — заявил тогда Терликов.

По его словам, полученные в боях результаты «были полезны» для Минобороны. «Данные испытания стали основой для контракта, заключенного на форуме «Армия-2017», — сказал Терликов. В рамках данного контракта «Уралтрансмаш» также займется модернизацией танков Т-72 и Т-90 до уровня Т-72Б3 и Т-90М.​



Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости




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Комментарии



Социум
10 февраля 2018  18:09
Ранее сообщалось, что она уже прошла испытания во время боев в Сирии.
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