На ознакомительной экскурсии школьники посетили ОМВД России по Сергиевскому району

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Проведение «Дня открытых дверей» в ОМВД России по Сергиевскому району уже стало традиционным. В этот раз в преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел в гости к полицейским на ознакомительную экскурсию пришли ученики 5 класса общеобразовательной школы №1 п.г.т. Суходол.Помощник начальника отдела по работе с личным составом майор внутренней службы Ольга Внучкова рассказала детям об основных направлениях деятельности сотрудников полиции, о принципах и специфике работы стражей порядка.Начальник дежурной части майор полиции Сергей Антипов продемонстрировал образцы вооружения и специальных средств, состоящие в полиции: бронежилет, защитный шлем, пистолет Макарова. Каждому из ребят представилась возможность не только рассмотреть спецсредства, но и подержать их в руках, примерить на себе бронежилет и каску, что вызвало у детей массу эмоций. Причём боевой экипировкой интересовались не только мальчики, но и девочки.Старший инспектор оперативного направления капитан полиции Наталья Егорова рассказала о гражданской обороне и, совместно со специалистом направления профессиональной подготовки отделения по работе с личным составом старшим лейтенантом полиции Андреем Шилиным, провели тренировку по одеванию противогазов по команде «газы».Пятиклассники побывали у следователей, сотрудников уголовного розыска и работников отделения по вопросам миграции.По окончании запланированной программы, огромную радость гостей вызвало выступление инспектора-кинолога Татьяны Новоселецкой со служебной собакой. Для детей была разыграна сцена поиска взрывчатых веществ. Мероприятия получились интересными и необычными.По словам детей, на подобном мероприятии все они побывали впервые и остались довольны экскурсией, прощаясь, ребята попросили сотрудников полиции пригласить их на снова, сообщает облМВД.