На открытии Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре выступят артисты оперы и балета, Волжский народный хор и легендарная группа ДДТ
9 июня 2018 17:13
Считанные дни остаются до самого главного футбольного события 2018 года. С 14 июня по 15 июля в нашей стране пройдет чемпионат мира по футболу, и это будет настоящий праздник не только для ценителей игры №1, но и для людей, далеких от спорта. Тех, кто не попадет на стадионы болеть за сильнейшие сборные планеты, ждут на Фестивале болельщиков. В Самаре он пройдет на площади Куйбышева – самой большой в Европе.
Здесь все практически готово для большого праздника - остались небольшие штрихи. Специально для зрителей установлен гигантский экран, на котором болельщики увидят прямые трансляции матчей. Его размер 9х16 метров, а качество «картинки» не уступает мировым стандартам. Сам сценический комплекс высотой с девятиэтажный дом - 26 метров в высоту и 46 - в ширину - сочетает официальную эмблему чемпионата мира в России – «перо», уникальную символику Самары и традиционные для нашей страны мотивы.
В программе фестиваля не только футбол, но и большая культурно-развлекательная программа. Ее создавала творческая группа при участии министерства культуры Самарской области. Главная идея – представить национальный колорит тех стран, чьи сборные сыграют на стадионах нашей страны, в том числе на «Самара Арене», а также показать гостям многообразие культуры России, любовь к Родине и знаменитое волжское гостеприимство.
К примеру, на церемонии открытия Фестиваля болельщиков – 14 июня - примут участие 600 артистов – это и солисты балета, и оперные певцы, и симфонический оркестр, и «визитная карточка» нашего региона - Волжский народный хор, и казаки, и национальные коллективы народностей, проживающих в Самарской области. После включения с торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России из московских "Лужников" болельщики увидят прямую трансляцию матча "Россия - Саудовская Аравия", а после на самарскую сцену выйдет легендарная группа ДДТ. Прямую трансляцию концерта покажет телеканал "Россия 24", передает smr2018.ru.
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