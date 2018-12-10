На оперативном совещании о ситуации вокруг парка 60-летия Советской власти доложила Елена Лапушкина
10 декабря 2018 19:37
71
По её словам, из общей площади территории в 172 га 25 находятся в частной собственности.
Остальная имеет статус земли, государственная собственность на которую не разграничена.
Компания "Стройресурс" проведет планировку всей территории 172 га, при этом парк, занимающий большую её часть, будет сохранен.
Более того - постановка на кадастровый учёт защитит его от частных посягательств. "Как там был парк, так парк и останется", - подчеркнула Елена Лапушкина.
Сейчас мэрия разбирается с вопросом, как и при каких обстоятельствах часть территории была передана в частные руки.
Дмитрий Азаров поручил поднять всю документацию по этой площадке и провести отдельное совещание с участием региональных министерств и городских департаментов.
Также в ближайшие дни будет проведена встреча Елены Лапушкиной с руководством компании "Стройресурс", на которой планируется обсудить перспективные планы по развитию этой территории.
О результатах будет доложено дополнительно.
Также в ходе оперативного совещания и.о.министра строительства Анатолий Баранников отчитался о том, как исполняются протокольные поручения, данные по итогам заседаний межведомственной комиссии и встреч Дмитрия Азарова с дольщиками в этом году.
Всего по итогам совещаний дано более 250 протокольных поручений, из них 59% исполнено, 41% находятся в стадии исполнения. В основном, они касаются самых сложных объектов,где требуются длительная поэтапная проработка решений.
В 2018 году будут восстановлены жилищные права 1100 дольщиков.
А всего с октября 2017 года проблема решена для полутора тысяч жителей региона.
Дмитрий Азаров поручил министерству сосредоточиться на соблюдении сроков реализации дорожных карт по всем оставшимся проблемным объектам, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
10 декабря 2018 20:52
В случае принятия закона сотрудники школ и больниц в качестве благодарности смогут получать только цветы, канцелярские принадлежности и ценные подарки от... Социум
40
10 декабря 2018 19:44
С Самарской областью связаны имена 786 человек, удостоенных высших наград государства. Социум
82
10 декабря 2018 19:37
По её словам, из общей площади территории в 172 га 25 находятся в частной собственности. Социум
70
Здравоохранение
10 декабря 2018 17:05
В номинации «Секрет успеха – постоянство» - лучшим проектом в области развития безвозмездного регулярного донорства крови и ее компонентов признан... Здравоохранение
157
10 декабря 2018 17:00
Сегодня в пресс-центре газеты «Комсомольская правда Самара» состоялся брифинг, посвященный ситуации с заболеваемостью корью на территории Самарской... Здравоохранение
148
10 декабря 2018 10:58
Всего в проекте участвует 13 учреждений региона. Здравоохранение
241
Новости медицины
3 декабря 2018 19:47Супер Вилитра
Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией. Новости медицины
131
29 ноября 2018 13:16
ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
158
25 ноября 2018 11:25
Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить. Новости медицины
220
Туризм
10 декабря 2018 10:30
15% признались, что планируют поехать в другой город или страну. Туризм
177
29 ноября 2018 12:35
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
2258
27 ноября 2018 11:41
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
262
Образование
8 декабря 2018 19:11
В рамках МШМД пройдут деловые игры, спецкурсы, дипломатические поединки, дебаты, встречи с лучшими педагогами МГИМО. Образование
567
7 декабря 2018 11:32
Она будет рассчитана на 1200 детей. Образование
250
6 декабря 2018 14:28
Он пройдет на 15 площадках. Образование
439
Культура
10 декабря 2018 13:18
Он открылся в третий раз. Культура
165
10 декабря 2018 12:53
В экспозиции 130 работ выдающихся русских живописцев. Культура
170
8 декабря 2018 22:22
Кинематографист также запланировал съёмки фильма-впечатления о композиторе Дмитрии Шостаковиче, сейчас ведутся переговоры с сценаристом будущей ленты. Культура
842
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
101
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
395
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
650
Видео
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
488
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
805
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
738
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
484
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
530
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
839
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1060
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
948
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1340
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1726
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1794
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3003
Мероприятия