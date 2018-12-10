На оперативном совещании о ситуации вокруг парка 60-летия Советской власти доложила Елена Лапушкина

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По её словам, из общей площади территории в 172 га 25 находятся в частной собственности.Остальная имеет статус земли, государственная собственность на которую не разграничена.Компания "Стройресурс" проведет планировку всей территории 172 га, при этом парк, занимающий большую её часть, будет сохранен.Более того - постановка на кадастровый учёт защитит его от частных посягательств. "Как там был парк, так парк и останется", - подчеркнула Елена Лапушкина.Сейчас мэрия разбирается с вопросом, как и при каких обстоятельствах часть территории была передана в частные руки.Дмитрий Азаров поручил поднять всю документацию по этой площадке и провести отдельное совещание с участием региональных министерств и городских департаментов.Также в ближайшие дни будет проведена встреча Елены Лапушкиной с руководством компании "Стройресурс", на которой планируется обсудить перспективные планы по развитию этой территории.О результатах будет доложено дополнительно.Также в ходе оперативного совещания и.о.министра строительстваотчитался о том, как исполняются протокольные поручения, данные по итогам заседаний межведомственной комиссии и встреч Дмитрия Азарова с дольщиками в этом году.Всего по итогам совещаний дано более 250 протокольных поручений, из них 59% исполнено, 41% находятся в стадии исполнения. В основном, они касаются самых сложных объектов,где требуются длительная поэтапная проработка решений.В 2018 году будут восстановлены жилищные права 1100 дольщиков.А всего с октября 2017 года проблема решена для полутора тысяч жителей региона.Дмитрий Азаров поручил министерству сосредоточиться на соблюдении сроков реализации дорожных карт по всем оставшимся проблемным объектам, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.