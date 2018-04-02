На оперативном совещании, которое провел Дмитрий Азаров обсудили подготовку к паводку

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Глава региона поручил врио зампреда правительства Самарской области Юрию Иванову детально проработать списки людей, которых потенциально может затронуть эвакуация в паводок:"Мы должны пофамильно знать граждан с ОВЗ, преклонных лет, с маленькими детьми. И понимать, где их разместить"."Очевидно, что эти категории - люди с ограниченными возможностями здоровья, пожилые, семьи с маленькими детьми -не смогут несколько дней жить в стандартных местах размещения -спортзалах или клубах. Несмотря на благоприятный прогноз, никаких сюрпризов для нас здесь быть не должно. Нам нужно заранее чётко понимать, где в случае необходимости разместим людей, куда вывезем животных из подсобных хозяйств", - особо подчеркнул Дмитрий Азаров.