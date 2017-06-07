На официальном сайте администрации Самары заработал раздел, посвященный подготовке к ЧМ-2018

99

В оформлении сайта использована официальная символика и элементы фирменного стиля Самары как города – организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ. Также на главной странице можно увидеть, сколько времени осталось до мирового первенства по футболу.На сайте представлены разделы: «Туристам», где можно ознакомиться с достопримечательностями Самары и ее уникальной природой, «Стадион», «Послы», а также другие полезные вкладки.Уже сейчас посетителям сайта доступно расписание проведения игр Кубка Конфедераций FIFA и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ и сведения о том, где можно купить билеты на предстоящие матчи.Также есть лента новостей, где появляется информация о подготовке Самары к ЧМ-2018, строительстве объектов инфраструктуры, перекрытии дорог, работе Фестивале болельщиков FIFA и мероприятиях, посвященных мировому футбольному первенству, сообщает пресс-служба администрации Самары.