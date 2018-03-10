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На одной из стоянок на улице Егорова самарские зоозащитники обнаружили четырех брошенных бурых медведей

10 марта 2018 15:27
148
Как передает progorodsamara.ru, на стоянке на улице Егорова в Куйбышевском районе самарские зоозащитники обнаружили четырех брошенных бурых медведей.

 Клетки находились на автоплатформах.







Руководитель инициативной группы Ангелина Гриневич:

"Когда мы приехали на эту стоянку, сотрудники даже не знали, что у них содержатся медведи. Говорят это цирковые медведи, просто цирк уехал, а животные остались".

Работники стоянки напротив, рассказали, что уже почти два месяца клетки находятся там, иногда, к ним приезжают люди, но не более того.
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Комментарии



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На одной из стоянок на улице Егорова самарские зоозащитники обнаружили четырех брошенных бурых медведей
На одной из стоянок на улице Егорова самарские зоозащитники обнаружили четырех брошенных бурых медведей
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