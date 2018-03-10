На одной из стоянок на улице Егорова самарские зоозащитники обнаружили четырех брошенных бурых медведей

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Клетки находились на автоплатформах.Руководитель инициативной группы"Когда мы приехали на эту стоянку, сотрудники даже не знали, что у них содержатся медведи. Говорят это цирковые медведи, просто цирк уехал, а животные остались".Работники стоянки напротив, рассказали, что уже почти два месяца клетки находятся там, иногда, к ним приезжают люди, но не более того.