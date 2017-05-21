На одной из самарских улиц был обнаружен уникальный трехколёсный автомобиль Reliant Robin

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Reliant Robin — это небольшой трехколесный автомобиль, который выпускался компанией Reliant Motor Company в городе Тамуорт, Англия.Автомобиль выпускался с 1953 по 2001 год в нескольких версиях (Regal, Robin, Mk1, Mk2 и Mk3). Это второй по популярности автомобиль из стеклопластика в истории.Так как этот автомобиль трехколесный, в Великобритании он рассматривается как трехколесный мотоцикл. Управлять таким автомобилем разрешалось без прав.Фото: Максим Камышев