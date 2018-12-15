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Новости /  Общество /  Социум  

На объединительном соборе избрали главу украинской церкви

15 декабря 2018 20:34
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Главой автокефальной церкви Украины стал митрополит Епифаний, епископ УПЦ Киевского патриархата. Ему предстоит отправиться в Стамбул и получить томос об автокефалии от патриарха Константинопольского Варфоломея.
На объединительном соборе в Киеве украинские иерархи избрали главу новой автокефальной православной церкви, им стал митрополит Епифаний (Думенко), епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, передает РБК. Об этом сообщает«Интерфакс», ранее об этом сообщали источники издания Lige.net.

В соборе участвовали 190 человек, большинство из них относятся к УПЦ КП. Также на соборе присутствовали два митрополита УПЦ Московского патриархата: митрополиты Переяслав-Хмельницкий Александр и Винницкий Симеон.

Избранный глава новой украинской церкви вскоре отправится в Стамбул и получит от Вселенского патриарха томос о церковной автокефалии.

«Сегодня, 15 декабря, этот день войдет в историю как священный день создания автокефальной поместной православной церкви Украины, день окончательного обретения независимости от России», — написал в Twitter президент Петр Порошенко, присутствовавший на объединительном соборе в Киеве.

По его словам, Украина «уже не будет пить, говоря словами [поэта] Тараса Шевченко, «с московской чаши московский яд». Порошенко подчеркнул, что создание автокефальной церкви стало возможным благодаря «непоколебимой позиции» Константинопольского патриархата, включая его главу патриарха Варфоломея. Украинский президент назвал новую церковь «без [президента Владимира] Путина, без [патриарха Московского] Кирилла, без молитвы за российские власти и российское войско, которое убивает украинцев».

Украинский президент поблагодарил патриарха Варфоломея, митрополита Киевского патриархата Филарета, а также двух архиереев УПЦ МП, которые, «несмотря на давление, угрозы и проклятия Москвы и ее пятой колонны, приняли мужественное решение и пришли на собор».

Порошенко подчеркнул, что гарантирует уважение со стороны властей к тем верующим, которые решат остаться прихожанами УПЦ МП. Он также гарантировал защиту прав священников и мирян Московского патриархата, которые «добровольно решат выйти из-под Москвы».

Митрополит Епифаний (в миру Сергей Думенко) родился в феврале 1979 года в Одесской области. В 2003 году о​​кончил Киевскую духовную академию, начав свое служение в УПЦ Киевского патриархата. В 2007 году был пострижен в монашество с именем Епифаний, в 2013 году был возведен в сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского.


Объединительный собор в храме Святой Софии в Киеве (Фото: Twitter президента Украины Петра Порошенко)/РБК


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