На набережной в Самаре прошла акция «Зарядка со стражем порядка»
14 августа 2017 15:50
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Любую зарядку необходимо начинать с разминки, решили полицейские, и предложили детям и взрослым перед серьезными спортивными нагрузками изучить танцевальные движения вместе с представительницами региональной Федерации чирлидинга.
Разогревшись, ребята снова выстроились в несколько спортивных шеренг и дружно повторяли движения за сотрудниками ГИБДД: чтобы упражнения на укрепление плечевых суставов и верхней части туловища не были похожи на обычный урок физкультуры, ребятам и их родителям предложили сделать это в игровой форме - повторяя за настоящим инспектором ДПС жесты дорожного регулировщика.
После выполнить спортивные упражнения гостям предложил активист, лидер молодежного движения «Будущее 63 региона» Денис Новиков. Малыши и взрослые старательно делали наклоны, приседания, махи руками и ногами.
Бойцы спецподразделения «Гром» тоже показали начинающим спортсменам «фирменные» упражнения - с элементами самообороны. Дети охотно слушали и запоминали советы. Несколько упражнений участникам «Зарядки со стражем порядка» продемонстрировала специалист кинологического центра Елена Зверева со своим напарником – бельгийской овчаркой по кличке Барракуда – служебной собакой, работающей на поиске наркотических средств и задержании преступников.
Зарядки с полицейскими прошли во всех крупных городах и селах Самарской области. В каждом районе участники «Зарядки со стражем порядка» пообещали сотрудникам полиции ежедневно заниматься спортом и вести только здоровый образ жизни, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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