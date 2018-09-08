На набережной Волги "над речной волной" торжественно открыли скульптурную композицию "Клен"

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Именно этой музыкальной композиции и легендарной группе посвящена скульптурная композиция "Клен", которая установлена "над речной волной" - на набережной Волги. Автор - известный московский скульптор Константин Чернявский.Участие в торжественной церемонии приняли жители и гости Самары, глава областной столицы Дмитрий Азаров, мэр города Елена Лапушкина, зампред совета по стратегическому развитию при губернаторе СО Александр Хинштейн, а также Роберт Болотный - композитор, основатель ВИА "Синяя птица" и солисты."Я рад сегодня видеть столько поклонников замечательного ансамбля "Синяя птица", - отметил Дмитрий Азаров. - Я вижу здесь афиши, такие висели у меня дома. Мы восстанавливаем традицию, когда по инициативе людей, любящих свой город Самара, устанавливаются скульптурные композиции. Неразрывно судьба "Синей птицы" связана с Куйбышевской филармонией. Жители Самары всегда воспринимали коллектив как свой. Его песни любили в СССР, за пределами России, их любят и сегодня, прежде всего на самарской земле", - подчеркнул Дмитрий Азаров.Глава региона отметил, что благодаря общественной организации "Культурная Самара" в областной столице установлено много скульптурных композиций, которые радуют жителей города и туристов,в том числе, и "Клен"."Эта скульптура теперь всегда будет напоминать о творчестве ансамбля, создавать новые импульсы для новых творческих успехов", - сказал Дмитрий Азаров.Глава региона выразил уверенность, что заложенная традиция культурной Самары будет продолжена,передает пресс-служба департамента информационной политики СО.