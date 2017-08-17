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На набережной Самары состоится презентация фотовыставки, посвященной реализации приоритетных проектов ОНФ

17 августа 2017 14:38
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Формат фотовыставки выбран для наглядного представления работы активистов регионального отделения ОНФ и привлечения неравнодушных граждан к участию в проектах.
Активисты Общероссийского народного фронта 18 августа (пятница) 2017 года, в преддверии Всемирного дня фотографии, презентуют фотовыставку, посвященную реализации приоритетных проектов ОНФ.

Год назад региональные отделения ОНФ по всей стране открыли фотовыставки о позитивных достижениях под общим названием «ОНФ в моем регионе». Их цель – рассказать людям о ходе мониторинга Указов Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. В социальных сетях новости и фотографии из регионов можно найти под хештегом #ОНФвмоемрегионе.
В 2017 году Общероссийский народный фронт запустил новые проекты: «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Народная оценка качества», «Формирование комфортной городской среды». Также появилось новое направление – молодежка ОНФ.

«Формат фотовыставки выбран для наглядного представления работы активистов регионального отделения ОНФ и привлечения неравнодушных граждан к участию в проектах. Ведь каждая фотография посвящена конкретному результату, для достижения которого проделана большая работа общественников», - сообщил сопредседатель Регионального штаба Павел Покровский.
С фотовыставкой на набережной в Самаре (Полевой спуск) можно будет ознакомиться 18 августа. 19 августа фотовыставка будет презентована в г.о. Тольятти по адресу: ул. 40 лет Победы, в сквере между домами 112 и 118, с 10 до 16 часов. С 21 августа фотовыставка будет находиться в выставочном зале по адресу: г.Самара, Волжский проспект, д.19, каб.213, сообщает пресс-служба регионального ОНФ. 
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Комментарии



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17 августа 2017  14:38
Формат фотовыставки выбран для наглядного представления работы активистов регионального отделения ОНФ и привлечения неравнодушных граждан к участию в проектах.
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