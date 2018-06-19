На набережной Самары открылась выставка «Путеводитель по футбольной Самаре, или Первая азбука самарского футбола»

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Выставка посвящена истории самарского футбола длиною в 107 лет. От первого удара по футбольному мячу на Вокзальной площади в 1911году, где был сыгран первый официальный матч в губернском городе Самара, от рождения в самый разгар Великой Отечественной войныфутбольной команды «Крылья Советов» до главного события современности – ЧM-2018.Выставочные постеры размещены на 13 стендах. На них - информация на русском и английском языках.Рекордсмен по количеству забитых голов, ветеран футбольного клуба «Крылья Советов» Равиль Аряпов выступал за самарскую команду с 1967-го по 1978 год и за этот период забил 105 голов. Его спортивным успехам посвящен отдельный стенд на выставке.Равиль Аряпов говорит:«Я каждый день хожу по набережной и радуюсь, вижу болельщиков разных стран, наблюдаю турниры по пляжному футболу. Мне никогда не верилось, что Самара примет мировой чемпионат по футболу. Сейчас в городе царит удивительная атмосфера - праздник у всех!»В 2017 году в рамках грантовой поддержки проектов в области культуры и искусства Администрации Самары был подготовлен и изданальбом «Путеводитель по футбольной Самаре, или Первая азбука самарского футбола». В 2018 году на основе материалов альбомаподготовлена эта выставка, сообщает пресс-служба администрации Самары.