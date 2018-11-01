На международных соревнованиях в Форосе команда ПСС Самарской области заняла первое место

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С 19 по 21 октября в Севастополе рядом с посёлком Форос на скале Парус прошли 8-е международные соревнования спасательных формирований по оказанию помощи терпящим бедствие в горах «Crimea Rescue Fest 2018”.Организатор соревнований: РОО «Федерация альпинизма и скалолазания г. Севастополя», при поддержке ГКУ ЦГЗ г. Севастополя, ГКУ «Крым-Спас», Управления по делам молодёжи и спорта г. Севастополя, ГАУ С «Центр Развития туризма».Основные этапы соревнований:1. Спасение в горах пострадавшего на вертикальном горном рельефе;2. Спасение условного пострадавшего в пещерах;3. Ночные поисково-спасательные работы;4. Крымские связки;5. Скоростной подъем;6. Самоспасение в горах;7. Самоспасение в пещере.На протяжении четырех дней на скале «Парус» 12 команд спасателей боролись за право быть лучшими в своем деле. В соревнованиях принимали участие лучшие команды со всех уголков России и Крыма.Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков, обмен опытом между профессионалами, выработка новых приемов и методов ведения спасательных работ, а также выявление лучших аварийно-спасательных команд.По итогам соревнований команда Поисково-спасательной службы Самарской области показала отличные результаты и заняла первое место. Вторыми стали спасатели из Москвы, третье место в упорной борьбе заняла команда из Сочи.Благодаря профессионализму и слаженной командной работе спасатели Поисково-спасательной службы Самарской области каждый год показывают на соревнованиях отличные результаты и занимают лучшие места на пьедестале, передает пресс-служба ПСС СО.Фото: передает пресс-служба ПСС СО