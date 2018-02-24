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Новости /  Общество /  Социум  

На лыжной базе «Чайка» в феврале состоится ряд мероприятий

24 февраля 2018 18:37
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В феврале 2018 года в ГАУ СО УСЦ «Чайка» планируются следующие мероприятия:

3 февраля - Чемпионат Самарской области по лыжным гонкам.

3 февраля - Первенство Самарской области среди юниоров и юниорок 19-20 лет по лыжным гонкам.

4 февраля - Первенство Самарской области среди юношей и девушек 15-16 лет, 17-18 лет по лыжным гонкам.

10 февраля - ХХХV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" в Самарской области.

14-15 февраля - Областная универсиада среди команд образовательных организаций высшего образования по лыжным гонкам.

18 февраля - III этап областной спартакиады среди муниципальных районов Самарской области по полиатлону (зимнее троеборье).

25 февраля - Чемпионат Самарской области по лыжным гонкам.

25 февраля - Первенство Самарской области среди юношей и девушек 15-16 лет, 17-18 лет, юниоров и юниорок 19-20 лет по лыжным гонкам.

27 февраля - II этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди категорий населения Самарской области. 
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