На лыжной базе «Чайка» в феврале состоится ряд мероприятий

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- Чемпионат Самарской области по лыжным гонкам.- Первенство Самарской области среди юниоров и юниорок 19-20 лет по лыжным гонкам.4 февраля - Первенство Самарской области среди юношей и девушек 15-16 лет, 17-18 лет по лыжным гонкам.- ХХХV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" в Самарской области.- Областная универсиада среди команд образовательных организаций высшего образования по лыжным гонкам.- III этап областной спартакиады среди муниципальных районов Самарской области по полиатлону (зимнее троеборье).- Чемпионат Самарской области по лыжным гонкам.- Первенство Самарской области среди юношей и девушек 15-16 лет, 17-18 лет, юниоров и юниорок 19-20 лет по лыжным гонкам.- II этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди категорий населения Самарской области.