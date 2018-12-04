На круглом столе обсудят работу самарских органов ЗАГС

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Мероприятие проводится в рамках конкурса профессионального мастерства управления ЗАГС Самарской области, посвященного 100-летию со дня образования органов ЗАГС Самарской области.В мероприятии примут участие: заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области Павел Сокол, финалисты Конкурса, представители управления ЗАГС Самарской области, Общественного совета при управлении ЗАГС Самарской области.2018 год – год 100-летия со дня образования органов ЗАГС Самарской области привнес новые коррективы в деятельность службы. Это – внедрение Федеральной государственной информационной системы ведения Единого реестра записей актов гражданского состояния (ФГИС «ЕГР ЗАГС») и реализация масштабного проекта по конвертации актовых книг в электронную форму.С 1 октября 2018 года кардинально изменилось законодательство в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. Вместе с тем много вопросов осталось еще неурегулированными в связи с внедрением ФГИС «ЕГР ЗАГС».Специалистами управления ЗАГС Самарской области – участниками Конкурса проведен анализ действующего законодательства, регулирующего деятельность органов ЗАГС. По его результатам финалисты Конкурса выступят с предложениями по изменению действующего законодательства в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в связи с формированием и ведением Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, которые в последствие будут проанализированы и в дальнейшем, возможно, лягут в основу законодательных инициатив парламентариев.