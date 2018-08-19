На концерте Backstreet Boys при обрушении арки пострадало 14 человек

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— Приблизительно в 17:30 (00:30 19 августа по мск) на входную арку обрушился ветер со скоростью 70–80 миль в час и сильный дождь, — говорится в пресс-релизе.Пострадавших экстренно доставили в местную больницу. Участники Backstreet Boys выразили сожаление из-за случившегося и отменили концерт, пообещав выступить для своих фанатов позже.Группа Backstreet Boys была основана в 1993 году и быстро завоевала огромную популярность не только в США, но и во всём мире. В 2000-х популярность квинтета пошла на спад. На сегодняшний день поп-группа продала более 130 миллионов экземпляров записей своих песен.Фото: © Facebook/ Backstreet Boys