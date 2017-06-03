На кладбищах Самарской области заканчиваются места для захоронений
3 июня 2017 23:00
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Представители ритуального бизнеса просят внести изменения в саму систему порядка и оплаты создания семейных захоронений на кладбищах: в настоящее время места должны предоставлять бесплатно. Однако за семейные захоронения деньги взимают. Цены указывают в документах, как сумму за резервирование места на кладбище.
Погосты для близких и родственников жителям области можно создавать еще с 2015 года. Для этого они должны только подать заявление в соответствующий орган. Однако у жителей возникли проблемы с оформлением услуги. Граждане считают некорректным заранее указывать инициалы родственников, которые могут быть похоронены на родовом погосте. Депутаты предлагают указывать в заявлении только количество лиц, которые могут быть там погребены.
Фото pixabay.com
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