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Новости /  Общество /  Социум  

На кладбищах Самарской области заканчиваются места для захоронений

3 июня 2017 23:00
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Представители ритуального бизнеса просят внести изменения в саму систему порядка и оплаты создания семейных захоронений на кладбищах.
В Самарской области предлагают уменьшить площадь родовых захоронений потому, что на кладбищах заканчиваются места. Об этом сообщил 2 июня на заседании круглого стола председатель региональной общественной организации по защите прав потребителей «Благо» Андрей Вильдеев, информирует 63.ru.

Представители ритуального бизнеса просят внести изменения в саму систему порядка и оплаты создания семейных захоронений на кладбищах: в настоящее время места должны предоставлять бесплатно. Однако за семейные захоронения деньги взимают. Цены указывают в документах, как сумму за резервирование места на кладбище.

Погосты для близких и родственников жителям области можно создавать еще с 2015 года. Для этого они должны только подать заявление в соответствующий орган. Однако у жителей возникли проблемы с оформлением услуги. Граждане считают некорректным заранее указывать инициалы родственников, которые могут быть похоронены на родовом погосте. Депутаты предлагают указывать в заявлении только количество лиц, которые могут быть там погребены.


Фото pixabay.com 



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Комментарии



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