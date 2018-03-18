На канале "Россия-24. Самара" идет телемарафон, посвященный выборам президента России

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В течение нескольких часов в студии будут обсуждать ход самого голосования и агитационной компании, представят слово общественникам и политикам.



Участие в телемарафоне примут около 30 экспертов, среди которых председатель облизбиркома Вадим Михеев, уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, врио первого заместителя председателя правительства региона Виктор Кудряшов и другие.