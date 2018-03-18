На канале "Россия-24. Самара" идет телемарафон, посвященный выборам президента России
18 марта 2018 23:49
171
В течение нескольких часов в студии будут обсуждать ход самого голосования и агитационной компании, представят слово общественникам и политикам.
Участие в телемарафоне примут около 30 экспертов, среди которых председатель облизбиркома Вадим Михеев, уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, врио первого заместителя председателя правительства региона Виктор Кудряшов и другие.
Участие в телемарафоне примут около 30 экспертов, среди которых председатель облизбиркома Вадим Михеев, уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, врио первого заместителя председателя правительства региона Виктор Кудряшов и другие.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
19 марта 2018 00:18
Первые официальные результаты голосования глава ЦИК Элла Памфилова объявила в 21:00 мск, после завершения голосования в самом западном регионе России —... Социум
120
18 марта 2018 23:49На канале "Россия-24. Самара" идет телемарафон, посвященный выборам президента России
Социум
167
18 марта 2018 22:52
Закончились торжества масштабным салютом. Социум
168
Здравоохранение
18 марта 2018 11:34
В половине случаев больными были домашние собаки. Здравоохранение
274
16 марта 2018 15:11
Всем обратившимся в этот день в областную стоматологическую поликлинику будет проведен стоматологический осмотр. На его основании будут... Здравоохранение
231
15 марта 2018 23:37
Основу коллектива составляют самарские специалисты. Есть также врачи из Москвы и других регионов России. Здравоохранение
412
Новости медицины
13 марта 2018 18:15
Пластическая операция на лице – серьезное вмешательство в работу организма. И помимо мастерства хирурга, здесь важны также все действия со стороны пациента. Новости медицины
130
22 февраля 2018 19:32
Каждый третий человек сталкивается с проблемой появления бородавок и папиллом, но мало кто знает, как с ними бороться. Новости медицины
449
31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
323
Туризм
16 марта 2018 12:54
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
314
14 марта 2018 12:56
Путешественники выбирали его в период недавних «длинных праздников». Туризм
266
13 марта 2018 18:10Отель Tulip Inn Sofrino Park Hotel в Подмосковье
Отель Tulip Inn Sofrino Park Hotel в Подмосковье Туризм
83
Образование
16 марта 2018 10:10
Сотрудники вуза разрабатывают проекты в сфере окружающей среды. Образование
368
14 марта 2018 17:33
Эта легкая оптическая насадка диаметром всего 25 мм может широко использоваться для определения качества воды, почвы, продуктов питания и многого другого. Образование
228
14 марта 2018 15:40
Глава региона Дмитрий Азаров сообщил, что программы для повышения качества образования прорабатываются в областном правительстве. Образование
312
Культура
18 марта 2018 11:19
Приглашают ребят от 7 до 15 лет на встречи с предствителями франкофонных стран. Культура
234
17 марта 2018 10:40
Он состоится с 20 марта по 16 апреля. Культура
383
16 марта 2018 17:09
15 марта, в рамках нового проекта «Золотая Маска online» состоялась прямая трансляция спектакля в интернете. Запись спектакля будет доступна для... Культура
270
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
420
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
756
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
732
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1004
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
725
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
670
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1394
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
858
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
942
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1548
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
869
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4110
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2342
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2800
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2686
Мероприятия