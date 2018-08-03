На iВолге работает выставка народных ремёсел, одну из площадок представили волонтеры серебряного возраста

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Одну из самых интересных площадок представили волонтеры серебряного возраста.Они не только сами мастерят кукол, но и разыгрывают целые мини-спектакли, посвящённые разным темам.Сегодня они представили Дмитрию Азарову сценку о том, как популярно в Самарской области волонтерство серебряного возраста.С этим трудно не согласиться - старшее поколение отличилось на ЧМ-2018, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.