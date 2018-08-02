На «iВолге» прошел день российско-китайской дружбы

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Культурно-спортивное направление форума организовало тематические и игровые площадки представителей российской и китайской делегаций: национальные игры, мастер-классы национальных ремесел, лингвистический мастер-класс, викторины, массовый обмен мелкими сувенирами (значки, «магнитики» и др.). Также на Форуме прошел ряд мероприятий, в которых приняли участие артисты вокальных и хореографических коллективов национально-культурных центров при Доме дружбы народов Самарской области.На фестивальной площадке царила теплая и дружелюбная атмосфера. По признанию многих китайских участников Форума, в памяти навсегда останутся самые позитивные эмоции от поездки в Россию – невероятно красивая природа и душевные энергичные люди. Представители «Волга-Янцзы» наряду с «иволговчанами» проходят тренинги, участвуют в мастер-классах и лекциях, представляют и защищают собственные проекты. И хотя грантовый фонд для «роскита» не предусмотрен, сами его участники счастливы получить профессиональную консультацию приглашенных экспертов, наладить и закрепить бесценные деловые и дружеские связи.Вечером состоялся турнир по CodeNames, а после него – концерт с участием представителей китайской делегации и народных коллективов российской делегации на главной сцене Форума.Пятый российско-китайский молодежный форум «Волга-Янцзы» открылся в Самаре 27 июля 2018 года. Участие в нем принимают более 300 студентов из регионов Приволжского федерального округа и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики, активно проявившие себя в учебе, общественной деятельности и творчестве. Форум продолжит свою работу до 4 августа в рамках Молодежного форума ПФО «iВолга», проводимого под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатором выступает администрация губернатора Самарской области, передает пресс-служба облправительства.