На границах ЕС искусственный интеллект будет проверять людей на ложь

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Работа в экспериментальном режиме продлится шесть месяцев и будет проходить на четырёх пограничных пунктах в Венгрии, Латвии и Греции. Курирует программу Венгерская национальная полиция.— Программа iBorderCtrl будет собирать данные, выходящие за рамки обычной биометрии, и обращать внимание на поведенческие признаки обмана, — сообщает пресс-служба.