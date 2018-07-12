На фанфесте в Самаре устроят праздник для волонтеров

126

На фанфесте в Самаре устроят праздник для волонтеровВ пятницу, 13 июля, на площади Куйбышева состоится церемония подведения итогов волонтерской программы ЧМ-2018 в Самаре.В мероприятии примут участие около 2000 волонтеров двух волонтерских программ. В торжественной обстановке с участием почетных гостей состоится награждение активных волонтеров, координаторов функциональных направлений деятельности, а также участниковпроектов-финалистов Всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России ТМ ».В программе мероприятия запланированы флешмобы с участием волонтеров и творческие выступления коллективов города.Начало мероприятия в 17.30, передает пресс-служба облправительства.