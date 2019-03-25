На этой неделе в Самарском Историческом парке - насыщенная, интересная программа
25 марта 2019 14:16
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На этой неделе в Историческом парке - насыщенная, интересная программа.
План мероприятий мультимедийного парка «Россия – Моя история» в Самарской области с 25-31 марта.
23-31 марта
Каникулы в Историческом парке: «Карусель квестов» - командные приключения по одному из предложенных сценариев. 6+
- «Спешим на помощь Князю Засекину»
- «Музейный экстрим»
- «В поисках царских регалий»
- «Найди шпиона – спаси поезд»
- «Средневековая крепость»
- «Вперед, к звездам!»
Запись по тел: 250-01-52/250-01-32
26 марта
«Счастливый вторник» - входной билет в экспозиции Исторического парка в Самаре бесплатный!
15.00 - открытый урок-лекция Александра Хинштейна - депутата Государственной Думы, член Центрального совета Российского военно-
исторического общества, координатор федерального партийного проекта «Историческая память».
Тема: «Почему история нас ничему не учит?».
ВХОД СВОБОДНЫЙ. 12+
28 марта
14:00 - «Животные, помогавшие людям осваивать космос» - лекция в рамках проекта «Умный четверг». Ведущий - Радик Кагиров - автор
многочисленных статей о космосе и исследованиях человеческого мозга.
Сценарист и режиссер игровых фильмов - сценарии экранизированы в России, в Австралии и Германии, отмечены призами ведущих международных кинофестивалей.
ВХОД СВОБОДНЫЙ. 6+
28 марта
К Всемирному Дню историка
«Тайны Чингисхана», историческое расследование Александра Мясникова
БИЛЕТОВ НЕТ! 12+
29 марта – к Всемирному Дню Историка
12.00 - «История на тарелке» - гастрономический вояж по русской кухне с Александром Мясниковым – ученым, писателем, журналистом /г. Москва/
Стоимость билета 500 рублей. 12+
30 марта – «Русский по субботам»
13.30 - Лекция по синтаксису
в рамках подготовительных курсов к «Тотальному диктанту – 2019».
ВХОД СВОБОДНЫЙ. 6+, передает пресс-служба парка.
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Комментарии
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