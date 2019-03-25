На этой неделе в Самарском Историческом парке - насыщенная, интересная программа

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На этой неделе в Историческом парке - насыщенная, интересная программа.23-31 мартаКаникулы в Историческом парке: «Карусель квестов» - командные приключения по одному из предложенных сценариев. 6+- «Спешим на помощь Князю Засекину»- «Музейный экстрим»- «В поисках царских регалий»- «Найди шпиона – спаси поезд»- «Средневековая крепость»- «Вперед, к звездам!»Запись по тел: 250-01-52/250-01-3226 марта«Счастливый вторник» - входной билет в экспозиции Исторического парка в Самаре бесплатный!15.00 - открытый урок-лекция Александра Хинштейна - депутата Государственной Думы, член Центрального совета Российского военно-исторического общества, координатор федерального партийного проекта «Историческая память».Тема: «Почему история нас ничему не учит?».ВХОД СВОБОДНЫЙ. 12+28 марта14:00 - «Животные, помогавшие людям осваивать космос» - лекция в рамках проекта «Умный четверг». Ведущий - Радик Кагиров - автормногочисленных статей о космосе и исследованиях человеческого мозга.Сценарист и режиссер игровых фильмов - сценарии экранизированы в России, в Австралии и Германии, отмечены призами ведущих международных кинофестивалей.ВХОД СВОБОДНЫЙ. 6+28 мартаК Всемирному Дню историка«Тайны Чингисхана», историческое расследование Александра МясниковаБИЛЕТОВ НЕТ! 12+29 марта – к Всемирному Дню Историка12.00 - «История на тарелке» - гастрономический вояж по русской кухне с Александром Мясниковым – ученым, писателем, журналистом /г. Москва/Стоимость билета 500 рублей. 12+30 марта – «Русский по субботам»13.30 - Лекция по синтаксисув рамках подготовительных курсов к «Тотальному диктанту – 2019».ВХОД СВОБОДНЫЙ. 6+, передает пресс-служба парка.