Я нашел ошибку
Главные новости: 
На первый взгляд такое
Канадский врач 10 лет пьянствовал ради поиска идеального средства от похмелья
Единороссам рекомендуется не допускать унижающих высказываний, вести себя скромно и сдержанно, выполнять обещания и бороться с попытками фальсификации истории.
Вежливый депутат. "Единая Россия" вводит кодекс этики для членов партии
Победителей объявят 10 февраля 2019 года на церемонии в комплексе Staples Center (Лос-Анджелес).
Хворостовский посмертно номинирован на "Грэмми"
По словам звезды не одного десятка отечественных кинофильмов, проявления домогательств на работе
"На дураков не обижаются". Проклова рассказала о харассменте в советском кино
Пользователи AliExpress и Tmall в 2018 году больше всего интересовались продукцией Xiaomi, Huawei и Apple, а также наушниками, часами, рюкзаками и купальниками.
AliExpress назвал самые популярные запросы у россиян в 2018 году
Эти средства будут вкладываться в течение 2018–2030 годов.
Градообразующее предприятие Чапаевска «Промсинтез» модернизирует производство взрывчатых веществ за 300 млн рублей
Территорию планируется застроить жильем от девяти этажей и выше.
Застраивать территорию в районе Алма-Атинской высотками планирует компания «Талисман»
Согласно выводам экспертизы, опубликованной 29 ноября 2018 года, теперь можно продолжать реконструкцию объекта под детский сад.
Площадку детсада освободили от двух сотен могил
сегодня  Пятница, 7 декабря, 23:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/12:
USD 66.92
0.18
EUR 76.08
0.47
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

"На дураков не обижаются". Проклова рассказала о харассменте в советском кино

7 декабря 2018 22:09
70
По словам звезды не одного десятка отечественных кинофильмов, проявления домогательств на работе
Известная советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова в беседе с Лайфом рассказала, что она, как и Наталья Варлей, неоднократно становилась жертвой харассмента со стороны режиссёров. Однако Проклова к этому относится спокойно.

— Я думаю, что это было, есть и будет, и не только в сфере актёрской профессии и съёмок. Это подразумевает определённое проявление отношений мужчины к женщине, — рассказала она. — Это встречалось, из-за этого приходилось отказываться от интересных ролей... Таковы, к сожалению, недостатки нашего общества.

Проклова призналась, что сразу отказывалась от работы, которая была сопряжена с риском какой-то близости с режиссёром или кем-то из съёмочной группы. По словам актрисы, получить роль таким путем ей было не интересно.

— А когда ты уже всё имеешь и, собственно говоря, не зависишь от прихоти того, кто тебя приглашает, то, слава богу, можно быть свободной и не идти на подобные условия, — продолжает актриса.

При этом, по словам Прокловой, даже отказывая мужчине, ей удавалась это делать в достаточно мягкой форме, никого не обижая. Для этого нужна определённая женская хитрость и умение смотреть на такие ситуации, как на мужскую слабость, которая заслуживает снисхождения.

— Я всегда находила ту форму, в которой это было не обидно, потому что я прекрасно понимаю, что это, наверное, идёт ну просто от какого-то низкого уровня культуры, может быть, от каких-то человеческих комплексов, понимаете? — рассуждает Проклова. — Ведь далеко не каждый, слава богу, режиссёр себе позволяет подобное поведение. Это какие-то те личности, которые что-то замещают, сублимируют жизненные неудачи. Поэтому чего на них обижаться? На дураков не обижаются.

Напомним, что актриса Наталья Варлей выпустила свою автобиографичную книгу "Канатоходка", где рассказала о домогательствах со стороны режиссёра Леонида Гайдая. Якобы её пытались поцеловать в гостиничном номере. 


Кадр из фильма «Мимино». 1977 год
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
7 декабря 2018  22:09
По словам звезды не одного десятка отечественных кинофильмов, проявления домогательств на работе
"На дураков не обижаются". Проклова рассказала о харассменте в советском кино
По словам звезды не одного десятка отечественных кинофильмов, проявления домогательств на работе "были, есть и будут", но относиться к этому она советует... Социум
69
7 декабря 2018  21:39
Эти средства будут вкладываться в течение 2018–2030 годов.
Градообразующее предприятие Чапаевска «Промсинтез» модернизирует производство взрывчатых веществ за 300 млн рублей
Эти средства будут вкладываться в течение 2018–2030 годов.  Социум
65
7 декабря 2018  21:28
Согласно выводам экспертизы, опубликованной 29 ноября 2018 года, теперь можно продолжать реконструкцию объекта под детский сад.
Площадку детсада освободили от двух сотен могил
 Согласно выводам экспертизы, опубликованной 29 ноября 2018 года, теперь можно продолжать реконструкцию объекта под детский сад.   Социум
89
Весь список

Здравоохранение
7 декабря 2018  18:07
Коллеги из США высоко оценили работу детской кардиослужбы региона.
Михаил Ратманов провёл встречу в Самарском областном клиническом кардиодиспансере с детскими кардиохирургами из США
Коллеги из США высоко оценили работу детской кардиослужбы региона.  Здравоохранение
141
7 декабря 2018  11:25
В Тольятти пройдет акция «Женское здоровье» С собой необходимо иметь страховой медицинский полис.
В Тольятти пройдет акция «Женское здоровье»
С собой необходимо иметь страховой медицинский полис. Здравоохранение
172
5 декабря 2018  17:50
Оценить качество оказания медицинских услуг жители Самарской области могут по пяти основным критериям: работа регистратуры, участковых врачей, докторов узких специальностей, организация обследований (ЭКГ, УЗИ, лаборатория и т.д.), а также условия пребыван
Поликлиники Промышленного района Самары выходят в лидеры голосования по оценке медицинских учреждений региона на портале «ВМЕСТЕ»
Оценить качество оказания медицинских услуг жители Самарской области могут по пяти основным критериям: работа регистратуры, участковых врачей, докторов узких... Здравоохранение
305
Весь список
Новости медицины
3 декабря 2018  19:47
Супер Вилитра
 Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией.  Новости медицины
101
29 ноября 2018  13:16
ДНК Анализ
ДНК Анализ
 ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
136
25 ноября 2018  11:25
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
 Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить.  Новости медицины
192
Весь список
Туризм
29 ноября 2018  12:35
40% туристов не полетят в Египет, даже если его окончательно откроют После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет
40% туристов не полетят в Египет, даже если его окончательно откроют
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
2217
27 ноября 2018  11:41
46% путешественников терпимо относятся к селфи, если их не задевают селфи-палкой
46% путешественников терпимо относятся к селфи, если их не задевают селфи-палкой
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
256
27 ноября 2018  10:37
Между Россией и Ямайкой вступает в силу безвизовый режим
Между Россией и Ямайкой вступает в силу безвизовый режим
Стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения. Туризм
330
Весь список
Образование
7 декабря 2018  11:32
В поселке Мехзавод в Самаре построят школу Она будет рассчитана на 1200 детей.
В поселке Мехзавод в Самаре построят школу
Она будет рассчитана на 1200 детей. Образование
184
6 декабря 2018  14:28
В Самарской области состоится II Всероссийский правовой (юридический) диктант
В Самарской области состоится II Всероссийский правовой ( юридический) диктант
Он пройдет на 15 площадках. Образование
410
5 декабря 2018  16:36
Она заменила американский аналог на борту российского сегмента МКС.
Разработка инженеров Самарского университета - беговая дорожка для МКС прошла проверку в космосе
Она заменила американский аналог на борту российского сегмента МКС.  Образование
350
Весь список

Культура
7 декабря 2018  22:18
Победителей объявят 10 февраля 2019 года на церемонии в комплексе Staples Center (Лос-Анджелес).
Хворостовский посмертно номинирован на "Грэмми"
Победителей объявят 10 февраля 2019 года на церемонии в комплексе Staples Center (Лос-Анджелес).  Культура
65
7 декабря 2018  10:56
Государственный Волжский русский народный хор в Самаре представит программу «По-над Волгой заря занялась»
Государственный Волжский русский народный хор в Самаре представит программу «По-над Волгой заря занялась»
Коллектив вновь порадует зрителей стройным хоровым пением и сольными исполнениями. Культура
206
5 декабря 2018  23:47
Театр Самарская площадь. Репертуар на январь
Билеты уже в продаже!  Культура
495
Весь список
Мода
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
75
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
376
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
643
Весь список


Видео
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
601
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
364
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
453
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
757
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
664
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
1096
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1016
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
920
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1323
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1717
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1769
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2967
Весь список

Мероприятия
В Самарском исполкоме прокомментировали уход Алексея Анисимова из ОНФ
В Самаре в честь Дня Героев Отечества пройдет концерт «От героев былых времен…»
Государственный Волжский русский народный хор в Самаре представит программу «По-над Волгой заря занялась»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные