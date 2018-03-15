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Новости /  Общество /  Социум  

На дорогах России появится синяя разметка

15 марта 2018 14:58
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Новый ГОСТ дорожной разметки, согласно которому добавится желтая разметка и появится синяя, заработает с 1 июня. Также документ впервые вводит разметку в виде стрелки в месте разворота.
Как передает РБК, о новом ГОСТе «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», который утвержден Росстандартом, пишет в четверг газета «Коммерсантъ».

Согласно документу, все основные виды дорожной разметки, разделяющей потоки и полосы движения, могут быть как белого, так и желтого цвета. В данном случае речь идет об одинарной и двойной сплошных, прерывистой линии, а также о комбинации прерывистой и сплошной линий.

Синими линиями, как прописано в новом ГОСТе, могут обозначаться прерывистые линии, используемые для направления движения на перекрестках, уточняет издание.

Помимо этого новый стандарт впервые вводит разметку в виде стрелки в зоне разворота. В старом ГОСТе были только стрелки поворота. Также на российских дорогах появится разметка, запрещающая выезд на перекресток в случае затора. Речь идет о разметке типа «вафельница», которая в качестве эксперимента уже применяется на 30 перекрестках в Москве. Новым ГОСТом она будет легализована, подчеркивает газета. Еще одна новая разметка будет оповещать водителей о станции зарядки электромобилей.

Разработчик стандарта, гендиректор центра инженерно-технических исследований (ЦИТИ) «Дорконтроль» Владимир Свежинский в беседе с «Коммерсантом» пояснил, что новый ГОСТ принят в рамках приведения документации в соответствие с техрегламентом Таможенного союза 2011 года «Безопасность автодорог» и ПДД.

Новый ГОСТ заработает с 1 июня 2018 года. Однако, как заявил в беседе с изданием замначальника ситуационного центра московского ЦОДД Андрей Мухортиков, вопрос появления новой разметки на дорогах, в частности в Москве, пока не решен.

Собеседник газеты уточнил, что распоряжением правительства от 4 ноября 2017 года утвержден перечень стандартов, обязательных к соблюдению. По его словам, этот документ в текущей редакции ссылается на старый ГОСТ 2011 года. Аналогичная ссылка, уточнил он, есть и в ПДД. «Поэтому с юридической точки зрения обязательным пока является прежний стандарт», — сказал Мухортиков.

При этом руководитель отдела «Автомобильная жизнь» журнала «За рулем» Игорь Моржаретто в разговоре с РБК положительно оценил нововведения дорожной разметки, отметив при этом, что ее обновление «займет время». «Чем ярче разметка, тем лучше она видна, особенно в наших условиях зимой», — сказал он, отметив, что «белая разметка видна, но желтая, вероятнее, видна будет лучше».

«Кроме того, некоторые нововведения, прописанные в ГОСТе, уже тестировались, к примеру разметка типа «вафельница». Теперь они прописаны в законе. Разметка разворота также положительно скажется на понимании движения у водителей. Касательно разметки парковки, наверное, к ней нужно будет привыкать — будет обозначение парковки белым, синим цветом. Необходимо будет понять, где парковки платные, где нет», — считает эксперт.

По мнению Моржаретто, с 1 июня 2018 года активного ввода в эксплуатацию не произойдет. «Это будет все происходить поэтапно. Разметка у нас наносится два раза в год и сопряжена с рядом бюрократических процедур. К лету вряд ли новая разметка появится, а вот к осени ее можно будет ожидать в крупных городах», — резюмировал он.



Фото: ZIPI / EPA


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