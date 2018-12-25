На должность исполнительного директора Международного аэропорта Курумоч назначен Михаил Берман

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Михаил Берман родился в 1967 году. В 1988 году окончил Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени М.В. Фрунзе, где получил специальность инженера по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники. Позже получил дополнительное образование в Омском юридическом институте по специальности «Юриспруденция», а также окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности «Менеджмент на воздушном транспорте». Ранее Михаил Берман занимал должность генерального директора ОАО «Омский аэропорт», а также возглавлял АО «Авиалинии Мордовии», где отвечал за строительство нового аэропорта Саранска и его подготовку к обслуживанию игр Чемпионата мира по футболу 2018 года.Константин Былинин, ранее возглавлявший Международный аэропорт Курумоч, покинул компанию в связи с выходом на пенсию.Международный аэропорт Курумоч – один из крупнейших воздушных портов в европейской части России. В декабре пассажиропоток превысил отметку в 3 миллиона пассажиров. По данным за 11 месяцев текущего года авиакомпании совершили 13,7 тыс. самолето-вылетов (+16%) из аэропорта Самары. Полеты выполнялись по 106 направлениям, из которых 47 – это регулярные маршруты. В 2018 году международный аэропорт Курумоч сотрудничал с 59 авиакомпаниями, из которых 36 выполняли регулярные рейсы из Самары. В 2018 г. международный аэропорт Курумоч получил сертификат, подтверждающий статус аэропорта с 4 звездами из пяти возможных в рейтинге авторитетной исследовательской компании Skytrax, передает пресс-служба аэропорта.