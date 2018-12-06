На должность главы Нефтегорского района назначен Александр Баландин
6 декабря 2018 21:27
33
"С декабря 2016 года я возглавлял Минстрой. Впереди – новая работа. Покидаю должность с легким сердцем, поскольку вижу реальные результаты своего труда – новые объекты к ЧМ-2018, введенные дома для обманутых дольщиков, построенные школы, детсады, поликлиники и многое другое", - написал Александр Баландин в Твиттере.
Фото: Твиттер
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
6 декабря 2018 21:27
До этого он был руководителем министерства строительства Самарской области. Социум
4
6 декабря 2018 21:05
Социальная адаптация инвалидов носит многоплановый характер и решается региональными властями комплексно. Социум
58
6 декабря 2018 20:03
Специалистам удалось получить первые результаты эксперимента на МКС, биопринтер напечатал конструкт мышиной щитовидной железы. Социум
136
Здравоохранение
5 декабря 2018 17:50
Оценить качество оказания медицинских услуг жители Самарской области могут по пяти основным критериям: работа регистратуры, участковых врачей, докторов узких... Здравоохранение
290
5 декабря 2018 13:21
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области. Здравоохранение
238
5 декабря 2018 13:17
Вследствие чего в этих регионах самая высокая заболеваемость диабетом. Здравоохранение
248
Новости медицины
3 декабря 2018 19:47Супер Вилитра
Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией. Новости медицины
92
29 ноября 2018 13:16
ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
125
25 ноября 2018 11:25
Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить. Новости медицины
182
Туризм
29 ноября 2018 12:35
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
2199
27 ноября 2018 11:41
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
252
27 ноября 2018 10:37
Стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения. Туризм
318
Образование
6 декабря 2018 14:28
Он пройдет на 15 площадках. Образование
230
5 декабря 2018 16:36
Она заменила американский аналог на борту российского сегмента МКС. Образование
322
5 декабря 2018 15:42
Результаты сочинения ожидаются не позднее 18 декабря. Образование
327
Культура
5 декабря 2018 23:47Театр Самарская площадь. Репертуар на январь
Билеты уже в продаже! Культура
460
5 декабря 2018 13:03
Мероприятие второй год подряд проводится областной общественной организацией белорусов и выходцев из Белоруссии. Культура
199
5 декабря 2018 11:16
В фестивале примут участие творческие коллективы. Культура
248
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
69
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
370
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
642
Видео
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
345
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
325
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
423
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
736
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
638
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
1077
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
998
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
913
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1321
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1714
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1757
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2953
Мероприятия