На девяностом году жизни скончалась актриса Зоя Степанова

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Зоя Петровна Степанова родилась в Москве. В 1947 году поступила в Институт кинематографии на актерское отделение в мастерскую народного артиста СССР Бориса Бабочкина, исполнителя роли Чапаева.В 1952 году окончила институт и была зачислена в штат Театра-студии "Киноактер", где и проработала более сорока лет.Среди ролей, сыгранных Степановой в кино - снятые на студии "Туркменфильм" "Айна" и "Дни испытаний", соцэкспло "Посеяли девушки лен", военная драма "Трое вышли из леса", мелодрама "Каждый вечер в одиннадцать", детектив "Без права на ошибку", "Скворец и лира", "Верные друзья", "Большая перемена", "Шествие золотых зверей".В 2005 году вышел первый сборник рассказов и избранных стихов Зои Степановой "Курьезные истории или сон в руку".Фото: kino-teatr.ru