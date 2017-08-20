На четырех пляжах Самары купаться не рекомендуется
20 августа 2017 14:40
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Органами местного самоуправления на территории Самарской области организовано 22 пляжа, в том числе, 8 – на территории Самары, 3- на территории Тольятти, 1 – на территории Жигулевска, 3 – на территории Сызрани, 3 – на территории Октябрьска, 3 – на территории Новокуйбышевска, 1- на территории Отрадного.
На территории городского округа Самара организованы следующие места массового отдыха населения: пляж по ул. Советской Армии, пляж на Барбошиной поляне, пляж в районе ФГУП «Санаторий «Можайский при Спецстрое России», пляж Красноглинского района, пляж на реке Волга в районе Фестивальной поляны, 1695 км, Мастрюково, у Iочереди набережной р. Волга (от улиц Ленинградская до ул. Вилоновская), у II очереди набережной Волги (от улиц Маяковской до спуска по улице Первомайской до правой границы пляжа ООО Кинап-Аква), пляж Загородного парка (водный объект Саратовского водохранилища), на которые Управлением выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам.
Управлением Роспотребнадзора по Самарской области на 18 августа проанализировано 178 проб воды, отобранных в местах всех вышеуказанных пляжей.
По результатам анализа 9 проб воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям: пляж Автозаводского района Тольятти, пляж Центрального района Тольятти, пляж спуска ул. Советской Армии в Самаре, пляж-Загородный парка Самары, пляж II очереди набережной Волги в Самаре от ул. Маяковского до спуска по ул. Первомайской до правой границы пляжа ООО «Кинап-Аква», пляж I очереди набережной от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской не соответствуют установленным требованиям по микробиологическим показателям.
Кроме того, в местах массового отдыха не организованных органами местного самоуправления отобрано 51 проба. Из них 8 проб не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическому показателю (озеро в парке Победы, озеро в районе ДОЛ Березки, река Татьянка г. Самара, река Самара в районе Старого моста, река Самара в районе Южного моста, Дубовоуметское водохранилище, Черновское водохранилище).
Неудовлетворительное качество воды водоемов связано с обильными дождями, сливом загрязнений с прилегающих территорий.
В целом, качество воды находится на уровне средних многолетних значений.
Управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает, что в воде открытых водоемов запрещается мыть фрукты, овощи, посуду, полоскать рот. Вода открытых водоемов не пригодна для питьевых целей. В воде, где отмечается несоответствие санитарным правилам по микробиологическим показателям, купаться не рекомендуется.
Кроме того, не рекомендуется купаться после дождя. Так как доля проб, не соответствующей гигиеническим требованиям воды открытых водоемов по микробиологическим показателям после дождя, как правило, составляет 100 %.
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