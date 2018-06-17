На четырех очередях набережной и на пляже организованы различные мероприятия для гостей и жителей Самары

В Самаре в зоне амфитеатра 4-й очереди набережной на большом светодиодном экране организованы ежедневные прямые трансляции матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 (за исключением 7 неигровых дней: 29 июня, 4,5,8,9,12,13 июля).В рамках проекта Администрации "Самара встречает гостей" на четырех очередях набережной организованы различные мероприятия для гостей и жителей Самары.С 16 июня на набережной работают три интерактивные площадки (на спуске по ул. Ленинградская, на спуске по ул. Полевая, на 4-ой очереди набережной около Ладьи).В дни матчей 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля, а также за день до матча на площадках будут проводиться культурно-развлекательные мероприятия.В программе:-показательные выступления ведущих музыкальных и хореографических коллективов города, мастер классы с обучением всех желающих танцам (танго, сальса, хип-хор и др.)-мастер-классы по обучению игры на музыкальных инструментах, выступления участников проекта «Душа баяна», представителей традиционной русской культуры (ложкари, балалайка, гармоника и др.)С 14 июня на набережной на спуске в районе ул. Некрасовская работает выставка «Самара 2018». Под куполом шатра, который по форме напоминает стадион «Самара Арена», представлена информация об истории Самарского края со дня основания до современности, основных достопримечательностях и достижениях самарцев.На набережной Волги, между Некрасовским и Ленинградским спуском, работает "Ярмарка мастеров". В выставке-продаже изделий народного творчества принимают участие 26 ремесленников со всей Самарской области. На ярмарке представлены изделия ручной работы, в том числе глиняные игрушки и национальные костюмы быта. Посетители могут приобрести на выставке натуральный мед, сыр, хлеб, сделанные в регионе.Кроме того, по всей набережной работают 5 универсальных спортивных площадок, 3 площадки для силовой гимнастики. Всего в свободном доступе для занятий спортом на набережной будут находиться 1 стандартное футбольное поле для пляжного футбола, 7 полей для мини-футбола, 26 кортов для пляжного волейбола, 6 кортов для пляжного тенниса.-физкультурно-спортивная акция «Забей гол, фанат» на пляжной территории 1 и 2 очередей набережной. Накануне проведения матчей ЧМ-2018 будет проводиться турнир по пляжному футболу между болельщиками команд стран-участников, начало в 16:00. Первая игра состоится 16 июня.-физкультурно-спортивная акция «Спорт во всем» на пляжной территории 2-ой очереди набережной. Акция включает в себя утреннюю зарядку, бег по песку, тренажерный фитнес-зал на пляже, пляжный бадминтон, танцевальные фитнес-программы, капоэйра, бочча и др.- физкультурно-спортивная акция «Лето в боксерских перчатках» на 3-ей очереди набережной на спортивных площадках у речного вокзала будут организованы тренировочные занятия по боксу для всех желающих. Занятия будут проходиться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10:00 до 11:00 тренерским составом федерации бокса г. Самара.Также ежедневно будут организованы тренировки по различным направлениям на набережной и в Струковском саду (йога, акробатический рок-н-рол, скандинавская ходьба, аэробика и др.), сообщает пресс-служба администрации Самары.