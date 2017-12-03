На базе СамГТУ может открыться специальность "инженер-реставратор"
3 декабря 2017 10:57
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В ходе визита в Самару 2 декабря замминистра культуры РФ Олег Рыжков предложил готовить реставраторов на базе СамГТУ. Об этом в своем твиттере сообщил Советник директора Росгвардии - Главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ, координатор проекта "Историческая память" Александр Хиншьейн.
По его словам, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров идею полностью поддержал. Пока таких специалистов в Поволжье нигде не готовят
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