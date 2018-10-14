На аукционе в Нью-Йорке продали бутылку вина за полмиллиона долларов

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Два неназванных покупателя приобрели по бутылке бургундского вина Romanée-Conti урожая 1945 года — одну за 558 тысяч долларов, вторую за 496 тысяч, притом что их оценочная стоимость составляла от 22 до 32 тысяч долларов. По данным аукционного дома, таких бутылок выпустили лишь около 600.— Новый мировой рекорд, поставленный сегодня на торгах, свидетельствует, что сейчас как никогда высок спрос на вина и крепкие алкогольные напитки исключительно высокого качества, а коллекционеры по всему миру не жалеют усилий, чтобы приобрести любые редчайшие бутылки, — цитирует РИА "Новости" главу подразделения аукционного дома по торговле винами Джейми Ричи.В заявлении также уточняется, что в среду с аукциона была продана за 843 тысячи долларов бутылка виски "Макаллан", произведённого в 1926 году. Как подчёркивается, данная цена является рекордной для любой бутылки крепкого алкоголя, проданной с аукционов Sotheby's, а также с любых торгов в Северной Америке. В Sotheby's отмечают, что таких бутылок виски "Макаллан" было выпущено лишь 40.