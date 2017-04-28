На аэродроме «Бобровка» в Самарской области пройдет авиационно-спортивный праздник
28 апреля 2017 13:48
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9 мая в 14.00 на аэродроме «Бобровка» пройдет авиационно-спортивный праздник, посвященный Дню Победы, организатором которого выступит Самарский областной аэроклуб ДОСААФ России.
Программа.
Наземная часть – выставка оружия и военной техники времен Великой отечественной войны; наземный показ авиационной техники; тепловой аэростат; мастер-классы; выступления творческих коллективов.
14.00 - торжественное открытие праздника.
Воздушная часть – пилотажная группа «РУСЬ» (на 5-ти реактивных самолетах Л-39), демонстрационный полет исторического экземпляра самолета По-2; групповой и одиночный пилотаж на спортивных самолетах Як-52; имитация воздушного боя; парашютные прыжки спортсменов-парашютистов; полеты вертолетов и самолетов малой авиации, дельтапланеристов.
Для желающих будут организованы воздушные прогулки, ознакомительные полеты на самолетах и вертолетах, мастер-классы по пилотированию самолетов и парашютные прыжки.
Вход свободный.
Проезд: 1. на личном транспорте по автодороге Самара-Кинель-Богатое до с.Бобровка, от АЗС поворот влево на пос.Октябрьский, далее на аэродром.
2. маршрутным автобусом № 126 ЮГ ж/д. вокзал г.Самара – ЦАВ – г.Кинель (автовокзал); далее на такси (250 руб) до пос.Октябрьский (аэродром)
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