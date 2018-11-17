На Западе мультсериал "Маша и Медведь" обвинили в российской пропаганде

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Издание приводит слова профессора Энтони Глиса из Букингемского университета: "У Маши напористый, неприятный характер, при этом она решительна. Она слишком много на себя берет. Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински".Что касается Медведя, автор напомнил позицию преподавателя Таллинского университета Приита Хыбемяги, который заявлял, что этот персонаж призван "изменить образ России в сознании детей с негативного на позитивный". В этом Хыбемяги рассмотрел угрозу национальной безопасности Эстонии.В то же время литовских критиков смущала фуражка пограничника СССР на Маше в серии, где она гонит зайца с огорода Медведя. Они решили, что таким образом Россия демонстрирует "защиту своих границ".На сегодняшний день число подписчиков англоязычного канала мультсериала превышает четыре миллиона. Общее число просмотров "Маши и Медведя" составляет более сорока миллиардов.В пресс-службе студии "Анимаккорд" заявили, что "Маша и Медведь" является независимым проектом, который не получал государственного финансирования.Фото: © Анимационная студия «Анимаккорд»