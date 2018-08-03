На YouTube очередной безумный тренд - девушки мажут себе грудь зубной пастой, чтобы она выросла

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Ролик другой пользовательницы с ником Susana Home Remedies посмотрели 3 млн раз. И там методика немного отличалась. Нужно нанести зубную пасту на соски, а вазелин втирать в грудь. Автор гарантировала успех. Причём в комментариях девушки пишут, что они попробовали метод. Некоторые даже заявили, что это сработало.Однако радоваться рано. Блогер MakeUpMasha тоже решила провести эксперимент, но, по её словам, добилась лишь того, что её парень смотрел на неё как на сумасшедшую.Затем наконец высказались специалисты, чтобы окончательно опровергнуть домыслы и остановить девичье мракобесие. Ведущий пластический хирург лондонской клиники London Bridge Plastic Surgery Кристофер Инглфилд высказался против тенденции:"К сожалению, как и многие рекомендации в Сети, метод использования вазелина и зубной пасты для увеличения груди — это поддельные новости и онлайн-шарлатанство".