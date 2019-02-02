На Украине девушка официально вышла сама за себя замуж

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Такая ситуация возникла при замене бумажного паспорта на ID-карту (новая форма паспорта гражданина Украины). Паспортистка внесла в графу "семейное положение" имя владелицы паспорта вместо имени мужа.При просмотре личных данных можно увидеть, что Анна замужем за Анной. В сервисном центре на запрос украинских журналистов ответили, что ошибку можно исправить в загсе, но самое интересное заключается в том, что там нет должного оборудования. Конечно, "выйти обратно замуж" можно и через миграционную службу, но для этого нужно заранее записаться в электронную очередь или ждать "живую".Когда нужное оборудование появится во всех инстанциях, сотрудники центра ответить затруднились.