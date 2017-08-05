На Центральном автовокзале сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд

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Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями УГАДН организовали оперативно-профилактическое мероприятие, целью которого стала профилактика нарушений ПДД РФ водителями, осуществляющими пассажирские перевозки.При проведении рейда заместитель начальника ОГИБДД Самары майор полиции Владимир Прибылов обратил особое внимание на соблюдение водителями требований ПДД и положения об обеспечении безопасности в сфере перевозок пассажиров, в том числе - по соблюдению труда и отдыха водителей междугородних автобусов.Только за первый час рейда было зафиксировано 9 фактов нарушения организации перевозок пассажиров и багажа на межрегиональных рейсах. Также в отношении одного из водителей было вынесено постановление за управление автобусом с технической неисправностью. На основании этого нарушения в отношении юридического лица составлен рапорт о необходимости проведения проверки, по результатам которой должностное лицо также будет привлечено к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.