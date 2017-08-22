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На "Стромиловском" кольце сотрудники ГИБДД Самары проведут акцию «#ТрассаБезДТП»

22 августа 2017 15:46
110
Так как основными причинами «трассовых» ДТП является выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона, несоблюдение скоростного режима, сон за рулем, сотрудники Госавтоинспекции будут предлагать водителям транзитного транспорта пройти в агитац
В связи с увеличением числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах федерального и регионального значения Госавтоинспекция города Самара 23 августа  на участке Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград 16 км (кольцо Стромилово) совместно с общественниками (Самарский клуб такси, представители футбольной команды ЦСК ВВС) проведет профилактическое мероприятие «#ТрассаБезДТП».

Так как основными причинами «трассовых» ДТП является выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона, несоблюдение скоростного режима, сон за рулем, сотрудники Госавтоинспекции будут предлагать водителям транзитного транспорта пройти в агитационный автобус ГИБДД, где они смогут немого отдохнуть, прослушать профилактическую
беседу, посмотреть социальные ролики по БДД и затем им будут вручены символичные подарки – часы-будильник и футбольные мячи.

Начало мероприятия в 10:30, сообщает пресс-служба "Самара, пропаганда БДД". 
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Комментарии



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