На "Стромиловском" кольце сотрудники ГИБДД Самары проведут акцию «#ТрассаБезДТП»
22 августа 2017 15:46
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Так как основными причинами «трассовых» ДТП является выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона, несоблюдение скоростного режима, сон за рулем, сотрудники Госавтоинспекции будут предлагать водителям транзитного транспорта пройти в агитационный автобус ГИБДД, где они смогут немого отдохнуть, прослушать профилактическую
беседу, посмотреть социальные ролики по БДД и затем им будут вручены символичные подарки – часы-будильник и футбольные мячи.
Начало мероприятия в 10:30, сообщает пресс-служба "Самара, пропаганда БДД".
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