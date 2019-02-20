На Самарской Луке вновь замечены волки

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Результаты зимнего маршрутного учета (ЗМУ), проведенного в конце 2018 — начале 2019 года на территории национального парка, показали, что численность популяций некоторых видов млекопитающих Самарской Луки устойчиво возрастает на протяжении ряда лет. При проведении ЗМУ впервые за последние четыре сезона наблюдений отмечена белка — обычный для Самарской области вид, ставший крайне редким для территории национального парка. Не отмечавшаяся последние два года норка (очевидно, американская), в этом году была обычна для некоторых пойменных участков.По данным последнего ЗМУ, волк на территории национального парка отмечен не был. В то же время 10 февраля текущего года на территории Рождественского объединенного участкового лесничества был выявлен факт успешной охоты этого хищника на косулю. Сохранение волка — главного наземного хищника наших лесов, и других хищников и их жертв, крайне важно для сохранения устойчивости всей лесной экосистемы. Именно на это направлена природоохранная деятельность национального парка, в первую очередь, контроль за соблюдением режима особой охраны территории, осуществляемый службой госинспекции парка, передает пресс-служба национального парка.