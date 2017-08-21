На Самарский кинофестиваль «70/30» подали заявки режиссеры из шести стран
21 августа 2017 15:49
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Нынешней осенью пройдет IV Самарский фестиваль любительского кино 70/30, который вновь соберет на своей площадке режиссеров-любителей нашей области. Гости мероприятия смогут увидеть игровые, анимационные, документальные и музыкальные работы из шести стран.
В частности, в этом году помимо короткометражек из России и ближнего зарубежья в параллельную программу
(внеконкурсные показы) фестиваля заявились режиссеры из Испании и Ирана. Так, фильм Мустафы Гандомкара (Mostafa Gandomkar) «Alan» повествует о курде в Сирии, который потерял свой дом и семью после атаки ИГИЛ. В феврале 2017 года короткометражка была показана в рамках 39 фестиваля короткометражных фильмов в Клермон-Ферран (Clermont-Ferrand
International Short Film Festival). Работа Марка Надаля (Marc Nadal) из Барселоны «Ciudadanos», рассказывающая о безработице, уже была отмечена различными наградами на фестивалях в Индии и Мексике.
Прием работ на IV-й Самарский фестиваль любительского кино 70/30 продлится до 1 сентября 2017 года, сообщает пресс-служба Оргкомитета фестиваля.
Справка
Фестиваль «70/30» - единственная в Самаре площадка для обмена опытом кинорежиссеров-любителей, а также
отличное место, чтобы узнать, кто и что снимает в нашем городе. Фестиваль «70/30» - лучшее мероприятие для презентации
независимых киностудий и премьер авторских дебютов.
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