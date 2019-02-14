На «Самара Арене» пройдет турнир по киберфутболу FIFA-2019

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На «Самара Арене» пройдет турнир по киберфутболу FIFA-2019В субботу, 16 февраля, на стадионе «Самара Арена» состоится первый турнир по киберфутболу FIFA-2019 на призы футбольного клуба «Крылья Советов». Заявки на участие подали уже около 500 человек. Победитель подпишет контракт с «Крыльями» и будет представлять клуб на всех официальных соревнованиях по киберспорту.Соревнования по киберфутболу в Самаре проводятся регулярно, но впервые местом их проведения станет стадион «Самара Арена». Участники соревнований будут проводить матчи на приставках Xbox и Sony Playstation. Среди завяленных игроков – известный самарскийкиберспортсмен Акылбек Бисикенов (Acool, число подписчиков на канале Youtube - 826 тыс.человек).Призеры турнира и лучшие участники получат геймпады для приставок, выполненные в клубных цветах «Крыльев», игровые футболки, наборы атрибутики и другие призы от партнеров мероприятия. Запланирована развлекательная программа, встреча с игроками команды «Крылья Советов».Начало соревнований в 10:00. Финальный этап ориентировочно начнется в 18:00. Вход на стадион только для участников турнира и СМИ (по предварительной аккредитации). Для остальных болельщиков будет организована Интернет – трансляция, передает пресс-служба облправительства.