На Сахалине подвели итоги национального чемпионата WorldSkills Russia

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В течение трех дней участники со всей страны в возрасте от 16 до 22 лет демонстрировали свое мастерство по 63 компетенциям.Самарскую область представляли молодые профессионалы в 13 компетенциях. Все они являются не только победителями и призерами регионального этапа, но и прошли конкурсные испытания всероссийских отборочных соревнований.По итогам финала самарская команда получила две золотые медали, одну бронзовую и два медальона «За профессионализм».Победителями финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) объявлены(Тольяттинский социально-педагогический колледж) в компетенции «Физическая культура и спорт» и(Новокуйбышевский нефтехимический техникум) в компетенции «Лабораторный химический анализ».Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова) принес в копилку Самарской области бронзовую медаль в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».Медальоном «За профессионализм» награжден(Поволжский государственный колледж) в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». Набрав более 500 баллов еще один медальон «За профессионализм» получила команда выпускников Тольяттинского политехнического колледжа в составеПобедители и призеры Национального чемпионата войдут в расширенный состав сборной WorldSkills Russia и получат шанс представить Россию на чемпионате мира в Казани в августе 2019 и в других международных соревнованиях.