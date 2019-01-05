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Несмотря на метель самарцы и гости областной столицы 5 января, дружно отправились на Последнюю милю стадиона, где их ждали сказочные приключения и снежные забавы.
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На Последней миле к стадиону «Самара Арена» не зарастает тропа сказок в Берендеево царство

5 января 2019 20:27
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Несмотря на метель самарцы и гости областной столицы 5 января, дружно отправились на Последнюю милю стадиона, где их ждали сказочные приключения и снежные забавы.
Несмотря на метель самарцы и гости областной столицы 5 января, дружно отправились на Последнюю милю стадиона, где их ждали сказочные приключения и снежные забавы. Несмотря на метель самарцы и гости областной столицы 5 января, дружно отправились на Последнюю милю стадиона, где их ждали сказочные приключения и снежные забавы передает vkonline.ru.

К Терему Снегурочки и Почте Деда Мороза народная тропа снегом не заметается – не успевает.

«Мы работаем с 31 декабря, и в первые дни приходили по тысяче человек, - рассказывает режиссер-постановщик концертных программ Наталья Семенова. - Сейчас из-за непогоды гостей стало поменьше.. Формируем группы из взрослых и детей, не больше двадцати человек в один заход, чтобы всем было комфортно».

Сказочные персонажи встречают гостей на аллее к терему, Храбрый розовый Заяц и весёлая Баба-Яга организуют песни, танцы и игры, в которых с удовольствием участвуют не только дети, но и родители.

Первым делом все заходят на Почту Деда Мороза, где работает Снеговик – почтовик. Все дети при помощи взрослых пишут или рисуют на фирменном бланке письма с пожеланиями на следующий Новый год, кладут их в фирменные конверты и опускают в волшебный ящик.

Затем ребята отправляются в Терем Снегурочки, а по пути отгадывают загадки Старичка-лесовичка и отвечают на вопросы доброй Сказочницы.

В покоях красавицы Снегурочки очень много волшебных вещей, дети не устают удивляться. А потом к ним в гости заглядывает Дед Мороз и всех охватывает новогоднее веселье. Каждый ребенок проводит в сказке примерно полчаса и получает красивые «пожелательные» письма. Фото и видеосъемка разрешена, поэтому память у детей и родителей останется надолго.

Мама самой маленькой в нашей группе гостьи – Рушана приехала к родным в Самару из Башкирии.
«Нам родственники сказали, что можно сходить в гости к Снегурочке, - улыбается девушка. – Мы с дочкой впервые побывали на таком представлении, мы в полном восторге!».

Ей вторит жительница Самары Ирина Кузина, которой внучку привезли на праздники из Бузулука Оренбургской области. «Про Терем Снегурочки узнала из газет и мы сразу пришли, - рассказывает женщина. - Впечатление прекрасное, ребенку очень нравится. Снегурочка, Дед Мороз – это же воплощение Нового года! Тем более в Самаре, и ехать далеко не надо, мы живем на улице ул. Ташкентской приехали на трамвае и просто по Аллее пошли».

Возле высокой городской елки несмотря на снежные заносы организована зона катания – на санях, верхом и даже в каретах. Катают на лошадях, на пони и на настоящих северных оленях. Олени прибыли из живого уголка «Сказка», который расположен в поселке Управленческий.

«Сейчас у нас в живом уголке семь оленей, - поясняет сотрудник «Сказки» Николай Жуков. - Мы покупаем диких оленей, которых ханты держат, приручаем их, заводим в саночки. В общем, делаем из них домашних животных».

У стадиона «Самара Арена» установили сцену и большой экран, на котором показывают новогодние мультфильмы, фильмы и поздравления. Для любителей активного отдыха на Последней миле проложили две лыжни, построили горки и соорудили каток. Сюда можно прийти как со своим инвентарем, так и взять его напрокат. Организованы точки питания, есть помещения, где можно согреться.

7 и 8 января на территории Последней мили пройдет концертная программа, а сюрпризом станет специально написанная для этого праздника песня.

7 января 2019 года:

С 12:00 до 17:00 – трансляция на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.

С 15:00 до 21:00 — каток, лыжня (выдача спортинвентаря), катание на лошадях и оленях, катание на паровозике, «Тропа сказок» и «Терем Снегурочки» (с Почтой Деда Мороза).

С 15.00 – ярмарка (торговля предметами декоративно-прикладного творчества, сувенирной продукцией, точки питания).

С 17:00 до 20:00 на главной сцене – рождественская концертная программа, в которой примут участие вокально-инструментальный дуэт «Кирилл да Марья», детский музыкальный театр «Задумка», уличный театр «Пластилиновый дождь», вокалистка Ирина Сигал, инструментальный квартет «Наши люди», вокальный эстрадный секстет «Лаборатория музыки», скрипач Альберт Носков, артисты самарских театров, Государственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова.

С 20:00 до 22:00 – трансляция на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.

8 января 2019 года:

С 11.00 до 12.00 — скандинавская ходьба.

С 12:00 – трансляция на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.

С 14:00 до 17:00 на главной сцене – концертная программа (семейный детский праздник). Будут организованы интерактивные детские площадки, спортивные соревнования и мастер-классы. В концертной программе планируется участие детских творческих коллективов «Задумка» и «Класс», показ кукольных спектаклей, проведение «детской» интерактивной дискотеки, «белого шоу» театра «Пластилиновый дождь».

С 15:00 до 21:00 — лыжня, каток (выдача спортинвентаря), катание на лошадях, оленях, катание на паровозике, «Тропа сказок» и «Терем Снегурочки» (с Почтой Деда Мороза).

С 15.00 – ярмарка (торговля предметами декоративно-прикладного творчества, сувенирной продукцией, точки питания).

С 14.00 до 17.00 — мастер-класс по керлингу, стрельба из лука по 3D-мишеням.

С 14.30 до 15.30 — мастер-класс по фигурному катанию.

С 15:30 до 16:30 — мастер-класс по хоккею с шайбой.

С 17:00 до 22:00 – трансляция на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.

7 и 8 января будет действовать рамочная система прохода на территорию.Запрещены к проносу оружие, колющие или режущие предметы, отравляющие и едко пахнущие вещества. Кроме того, нельзя приносить огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов. Также нельзя приносить алкоголь или напитки в стеклянной или жестяной таре более 0,5 литра, металлические термосы.


Фото: пресс-служба облправительства 
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Комментарии



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Несмотря на метель самарцы и гости областной столицы 5 января, дружно отправились на Последнюю милю стадиона, где их ждали сказочные приключения и снежные забавы.
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