На "Последней миле" "Самара Арены" достраивают Терем Снегурочки
20 декабря 2018 23:58
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Картины, подаренные Снегурочками всей страны, магическое зеркало Снежной Королевы, сундук со сказками, волшебный трон и другие диковинные вещи украсят дом, где радушная хозяйка будет встречать вас, дорогих гостей, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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